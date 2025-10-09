El éxito de Rocky en Argentina: cómo Nico Vázquez sorprendió a Sylvester Stallone

¿Te imaginaste alguna vez que Rocky podría triunfar en un escenario argentino sin convertirse en musical? Esto es exactamente lo que está pasando con la obra protagonizada por Nico Vázquez, que viene generando un fenómeno cultural que nadie esperaba. La curiosidad: Sylvester Stallone está al tanto y sorprendido por la repercusión.

Nico Vázquez reveló en Otro día perdido (El Trece) que su objetivo fue mantener el espíritu de la película original. “Yo no quería hacerla así, Rocky cantando que no le rompieron la nariz es raro. Yo quería el espíritu de la película y lo logramos gracias a Stallone”, contó el actor. Esta decisión de no convertirla en musical resultó clave para que la versión argentina conecte de manera auténtica con el público.

El éxito es tangible: las funciones se agotaron y el impacto se siente en toda la ciudad. Incluso Sylvester Stallone reconoció la obra y celebró el fenómeno que genera en Argentina. Su respaldo no solo sorprendió a los productores, sino que también potenció la visibilidad de la obra a nivel internacional.

El saludo que unió a Stallone y Vázquez

El vínculo entre Nico Vázquez y Sylvester Stallone no es solo profesional. El 6 de julio, el elenco le cantó el feliz cumpleaños a Stallone al final de una función, y él lo compartió en sus redes: “Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina. Muchas gracias”, escribió el actor estadounidense. Desde entonces, mantienen comunicación frecuente, y Vázquez confesó que sueña con conocerlo en persona.

El inesperado pedido de Stallone

El interés de Stallone por la versión argentina no se quedó ahí. Según Nico Vázquez, el actor pidió ver material de las funciones porque no podía creer la cantidad de público que asiste. Además, estaba al tanto de que Lionel Messi había asistido, lo que aumentó su sorpresa. Este contacto directo con el creador de Rocky le da un valor único a la obra en Argentina y confirma que la apuesta de Vázquez por un formato auténtico fue todo un acierto.

Lo que sigue siendo un misterio es cómo evolucionará esta relación entre Nico Vázquez y Sylvester Stallone, y si este éxito teatral abrirá nuevas puertas para Rocky en el mundo del teatro internacional. Lo que sí está claro es que la versión argentina de Rocky logró algo que pocos imaginaron: conquistar al público y al propio creador de la historia.