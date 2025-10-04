Pato Galmarini disertó sobre el peronismo, lloró por un amigo y habló de su amor por Moria y D10S

En el final de la calurosa tarde del viernes 3 de cotubre 2025, el bellísimo centro de la ciudad de La Plata desbordaba de jóvenes y la Facultad de Derecho de la UNLP era un verdadero infierno de estudiantes que llenaban enormes aulas, pasillos y hasta la vereda. Era un atardecer ideal para caminar entre los tilos y jacarandás que embellecen las diagonalesy calles platenses. Una ciudad casi perfecta donde casi todo fue prolijamente planificado y ejecutado.

En ese marco, antes que las sombras de la noche descendieran sobre La Plata, Fernando "Pato" Galmarini, ex senador bonaerense en épocas de Antonio Cafiero gobernador sobre finales de los ´80, que luego con la llegada de Carlos Menem al poder nacional ocupó la Secretaría de Deportes de la Nación, entró a la Casa de Altos Estudios ubicada en calle 48 entre 6 y 7, subió una corta escalinata de entrada y se dirigió con sus 82 años poco creíbles, hasta el Aula 2, donde lo esperaban alumnos y militantes.

La disertación del novio de Moria Casán y suegro de Sergio Massa, estaba anunciada bajo el ambicioso título "Historia viva del peronismo". Y cuando las espectativas son grandes, se corre el riesgo de no colmarlas. Sin embargo, la extraordinaria alocución de Galmarini colmó y excedió las expectativas de casi un centenar de ávidos militantes peronistas, que se quedaron un buen rato charlando y sacándose fotos con el colorido dirigente que no esquivó a nadie, cumplió con todos y se llevó, a pesar de su edad, varios suspiros de las mujeres presentes.

El Pato tuvo varios momentos en los que despertó sentimientos fuertes. En un momento, al recordar a un antiguo compañero de militancia que decidió suicidarse luego de vivir años en silla de ruedas, producto de un balazo salido de un arma de un numerario de la Triple A, Galmarini se emocionó y lloró delante de su público, que lo contuvo con aplausos, vítores y abrazos.

En otro tramo posterior, como para distender después de un momento de extrema emoción, el Pato Galmarini tiró una frase que por su tenor fue también muy aplaudida y causó risas entre sus seguidores: "Al Diego no solo que lo conocí, sino que lo quise tanto o más que a Moria", hablado de Maradona y Casán.