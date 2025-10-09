Estudiantes, entre la ilusión copera y la presión de la tabla anual

La ambición de Estudiantes para el 2025 fue clara: ser protagonista en el Clausura y alcanzar un lugar en las copas internacionales del año próximo. Sin embargo, los altibajos en el rendimiento dejaron al Pincha en una posición complicada dentro de la tabla anual.

Actualmente suma 38 unidades, lo que lo coloca en la duodécima ubicación, lejos de la zona de clasificación a la Libertadores, donde figuran Boca, Rosario Central y River, este último peleando por un lugar en el repechaje.

Con 21 puntos aún en juego, el conjunto platense deberá enfrentar a cuatro rivales directos —tres en condición de local en el Estadio UNO— en una serie de duelos que pueden marcar su destino. Entre los encuentros clave aparecen los choques frente a Argentinos Juniors, Boca y Tigre, rivales que también pelean por los cupos internacionales.

En la última doble jornada, el Pincha rescató dos empates consecutivos: 1-1 frente a Newell’s en Rosario y otro 1-1 ante Barracas Central, en un partido donde se sintió perjudicado por decisiones arbitrales. Resultados que, lejos de acercarlo a la meta, lo obligan a sumar con urgencia en el tramo final.

Mientras tanto, sus rivales directos en la fecha 11 intentan afirmarse: Huracán (40) recibe a Banfield, Tigre (42) a Defensa y Justicia, San Lorenzo (43) visita a Lanús, Riestra (46) se mide con Vélez y Boca (47) recibe a Newell’s. En paralelo, Argentinos (47) choca con Central Córdoba, y el duelo entre River y Rosario Central promete ser determinante.

La pelea por las copas se volvió un tablero de ajedrez donde cada punto cuenta, y Estudiantes sabe que no puede ceder más terreno si quiere cumplir con su objetivo internacional.