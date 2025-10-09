Sunset Wine Mixology: más de 40 bodegas, feria y fiesta en una sola noche en La Plata

La ciudad de La Plata volverá a ser escenario de una de las experiencias más esperadas por los seguidores del mundo vitivinícola. Se trata de la Sunset Wine Mixology, un encuentro pensado para quienes disfrutan del vino, los sabores gourmet y las propuestas culturales en un mismo espacio.

La velada tendrá lugar el viernes 17 de octubre en el Club de Rugby Los Tilos, con una agenda que se dividirá en dos momentos: por un lado, la feria de vinos, que se desarrollará entre las 19.30 y las 23.30, y luego, una fiesta que continuará hasta las 3 de la madrugada.

El evento es organizado por cuatro reconocidas vinotecas platenses —Golden Wine, Villa Wine, Terruño y Casa Dionisio— junto a más de 40 bodegas de prestigio nacional, que ofrecerán a los asistentes la posibilidad de degustar desde etiquetas tradicionales hasta las últimas tendencias del mercado. Además, habrá productos gourmet para acompañar la experiencia.

La propuesta está especialmente orientada a un público mayor de 30 años, interesado en la cultura del vino y en propuestas exclusivas que combinan calidad, gastronomía y música.

Las entradas incluyen copa de degustación y estacionamiento interno, con valores en preventa desde $25.000, mientras que en puerta alcanzarán los $45.000.

A medida que avance la noche, la feria dará paso a un clima más festivo: DJ, bandas locales, barra de tragos y espacios ambientados harán de la Sunset Wine Mixology una ocasión ideal para el encuentro social y cultural. Se estima la presencia de más de 1.000 invitados, consolidando a este evento como un clásico en la ciudad.