ABSA anuncia reparaciones en acueducto de La Plata: posible interrupción del servicio de agua

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que llevará a cabo tareas de reparación en un acueducto ubicado en la zona de calle 50, entre las intersecciones con las calles 116 y 117. Estas tareas se realizan con el objetivo de corregir pérdidas detectadas y reforzar la estabilidad del sistema de distribución.

Como consecuencia de los trabajos, podría observarse en los próximos días una merma en la presión del agua o incluso un corte temporal en el servicio. Las zonas que podrían verse afectadas incluyen el área comprendida entre las avenidas 32 y 66, y entre las calles 122 y 13, abarcando un sector amplio del casco urbano platense.

Desde ABSA han solicitado a los usuarios que realicen reservas de agua y limiten su uso a lo estrictamente necesario — priorizando consumo y la higiene personal — mientras duren los trabajos. Se recomienda evitar actividades no urgentes que requieran gran volumen de agua hasta que el suministro vuelva a la normalidad.

La compañía además ha señalado que estas intervenciones son esenciales para mejorar el funcionamiento general de la red y para garantizar la calidad del servicio a mediano plazo