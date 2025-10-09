Rotary Club El Dique-Tolosa llevó arte, color y espacios de juego al Hospital de Niños y a la Escuela 501 de Ensenada

El Rotary Club El Dique Tolosa, junto a la asociación Proyecto Marte, concretó una nueva intervención solidaria en el Hospital de Niños de La Plata con el objetivo de transformar espacios deteriorados en entornos acogedores, llenos de color y estímulos para los pacientes pediátricos.

La iniciativa forma parte de una misión sostenida de la organización: acercar a los chicos hospitalizados al arte, la imaginación y el juego, para que el paso por el hospital no sea únicamente un recuerdo de tratamientos médicos, sino también una experiencia con momentos de contención y alegría.



El martes pasado desde la institución llevaron a cabo un recorrido junto al gobernador de Rotary, Elvio Shaffer, quien viajó especialmente para acompañar el evento, y de la presidenta del club anfitrión, Cecilia Manzanares, además de los socios y voluntarios para mostrar el trabajo realizado y dar a conocer los detalles en el que estuvieron trabajando.

En esta ocasión, los voluntarios realizaron trabajos en los consultorios externos, el área de Desarrollo Infantil y en la sala de pacientes oncológicos. Allí se colocaron vinilos decorativos tras un proceso de limpieza, lo que cambió por completo el aspecto de los ventanales laterales, aportando luz, color y un ambiente más cálido.

Además, se donaron libros, un mueble especialmente diseñado para guardar juguetes, y cuatro consolas PlayStation 4, destinadas a generar momentos de recreación y distensión para los chicos. Se trata de detalles que hacen la diferencia: un espacio más amigable, lleno de colores y con propuestas para que los pacientes puedan sentirse contenidos y distraídos

También se hicieron presentes en la Escuela Educación Especial Nº 501 de la ciudad de Ensenada,en el que estuvieron trabajando en el reacomdamiento de la salas destinada a niños de 0 a 2 años, vinculadas a la educación temprana. Y a su vez contaron que la próxima fase, los esfuerzos estarán puestos en mejorar sectores donde se atienden chicos de hasta 5 años, que aún presentan un marcado deterioro.

Tanto los trabajos realizados en el Hospital de Niños de la ciudad de La Plata como el de el establecimiento educativo, desde el Rotary refuerzan su compromiso con la comunidad y el acompañamiento social en distintos ámbitos. Cada acción que se realiza desde la isntituciòn busca humanizar la atención, devolver un poco de alegría y dar esperanza a las familias que atraviesan momentos difíciles. No hay nada más reconfortante que ver a un chico sonreír en medio de un tratamiento.