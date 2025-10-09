Después de un fin de semana de lluvias, el SMN anuncia días templados y sin lluvias para disfrutar la primavera

La primavera se afirma en Buenos Aires con jornadas agradables luego del paso de las lluvias y tormentas. Este martes se espera un cielo mayormente despejado, con algo de nubosidad hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 22 grados, lo que anticipa un día templado y soleado.

Para el miércoles, el SMN prevé buen tiempo durante toda la jornada. El cielo se mantendrá ligeramente nublado en las primeras horas, despejándose por completo hacia la tarde y la noche. La temperatura irá de 13 a 25 grados, ideal para disfrutar al aire libre.

El jueves continuará en la misma línea, con un amanecer algo nublado que dará paso a una tarde parcialmente soleada. Las marcas térmicas subirán levemente, con una mínima de 11 y una máxima de 27 grados, lo que consolidará el ambiente primaveral.

Para cerrar la semana, el viernes se presentará con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura seguirá en ascenso, con mínimas de 13 y máximas cercanas a los 29 grados, en un anticipo de los primeros aires de verano.

Los próximos días traerán el equilibrio justo entre sol, temperaturas agradables y ausencia de lluvias, una combinación perfecta para quienes disfrutan de la primavera porteña.