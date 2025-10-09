Miguel Ángel Russo continúa bajo cuidados médicos con pronóstico reservado

El Club Atlético Boca Juniors emitió un comunicado oficial que encendió las alarmas entre los hinchas: Miguel Ángel Russo, su director técnico, enfrenta un delicado cuadro de salud y permanece bajo internación domiciliaria con pronóstico reservado.

Según detalla el parte médico difundido por la institución, el DT de 69 años recibe atención constante de su equipo personal y del cuerpo médico de Boca, que sigue de cerca su evolución. La situación despertó una fuerte muestra de apoyo por parte de exjugadores, colegas y fanáticos, quienes enviaron mensajes de aliento a través de las redes sociales.

La ausencia de Russo ya se nota en el día a día del predio xeneize, donde Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedaron al frente de los entrenamientos del plantel profesional.

El entrenador, que había sido hospitalizado luego del encuentro frente a Aldosivi en Mar del Plata el pasado 31 de agosto, sufrió una recaída tras el empate 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera el 21 de septiembre. Luego de dos internaciones en la Clínica Fleni, los médicos dispusieron que continuara su recuperación desde su domicilio, bajo seguimiento permanente.

El comunicado difundido por el club resume la situación actual:

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.”

La noticia impactó en todo el ambiente futbolístico, especialmente por el cariño y respeto que Russo se ha ganado a lo largo de su carrera. En redes sociales, figuras como Juan Sebastián Verón expresaron su apoyo con mensajes de fuerza y acompañamiento.

Mientras el club y sus allegados mantienen la esperanza en su recuperación, la prioridad hoy es que el histórico entrenador pueda atravesar este difícil momento rodeado del cuidado profesional y el afecto de los suyos.