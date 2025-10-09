"Si reimprimen las boletas para borrar a Espert, hay que retrasar la elección una semana" | VIDEO

La Justicia Electoral bonaerense con sede en La Plata, ya trabaja en el proceso de logística y distribución de los casi 20 millones de las denominadas Boleta Única de Papel, destinadas a más de 14 millones de bonaerenses que estarán habilitados para votar en 41.189 mesas; entre ellos, 1.015.233 extranjeros residentes en la provincia.

El Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha de La Plata, ubicado estratégicamente sobre uno de los lados de la centralísima y renovada Plaza San Martín, que también es contorneada por la Gobernación y la Legislatura bonaerenses, es hoy el centro logístico de recepción, ordenamiento y distribución de las boletas únicas de papel que debutarán en la elección del próximo domingo 26 de octubre 2025 en PBA.

Desde ayer lunes, cientos de trabajadores de la Justicia Electoral bonaerense trabajan asistidos por empleados municipales aportados por el intendente de La Plata, Julio Alak, para mantener en condiciones adecuadas el mencionado edificio cultural que alguna vez fue la estación del Ferrocarril Provincial.

La tarea en el Dardo Rocha es titánica, las papeletas son muchas y grandes, los tiempos apremian y son inevitables, y todos, absolutamente todos los que allí trabajan, corren para llegar a cumplir con las exigencias legales que demanda la logística electoral.

El solo hecho de pensar en una demora de varios días para esperar la reimpresión de las boletas que hoy ostentan la horrible figura del fallecido electoralmente JL Narco Espert, genera pánico tanto en los trabajadores como en las autoridades judiciales de PBA.

“Esa idea no se debería ni evaluar”, consideró en off una alta fuente de la Junta Electoral bonaerense, consultada en el lugar por un periodista de PrimeraPagina.info .

“No sabemos cómo vamos a llegar en las condiciones actuales a cumplir con los tiempos establecidos, ya que es una elección absolutamente distinta a todas las que conocemos; es algo nuevo y difícil que estamos aprendiendo a ejecutar. No pueden, en este marco, obligarnos a semejante tropelía logística de agregar esa enorme tarea. Si hicieran eso deberían retrasar inevitablemente por lo menos una semana la elección”, sentenció nuestra fuente, con más de tres décadas de experiencia en la materia.