La Plata: alerta rojo, calles cortadas y pánico por fuga de gas en galería de 8 e/ 49 y 50

En la mañana del martes, un operativo de emergencia interrumpió la circulación en la céntrica calle 8 de La Plata tras detectarse una pérdida de gas en la Galería Montecarlo. Personal de bomberos y de la empresa distribuidora Camuzzi trabajaron en el lugar para controlar la fuga y asegurar la instalación afectada.

Los testimonios de vecinos y comerciantes describieron un olor intenso que se percibió en varias cuadras del microcentro, con reportes desde la zona de la Municipalidad y Plaza Moreno hasta el área cercana a bancos y locales comerciales. La situación motivó denuncias de frentistas y la intervención preventiva de fuerzas de seguridad y equipos técnicos.

Desde la prestataria de servicio, las autoridades informaron que la pérdida localizada en la galería correspondió a una fuga interna, pequeña y controlada en la instalación de uno de los locales, y que esa intervención puntual obligó al corte de la calle hasta completar las tareas de seguridad y reparación. Ese hallazgo no fue considerado, según la empresa, la causa del olor masivo que se percibió en el microcentro.

Sobre el origen del aroma que movilizó a vecinos y que generó evacuaciones preventivas en sectores próximos, Camuzzi y voceros municipales plantearon otra hipótesis: todo indica que el olor podría deberse a gas licuado (garrafa) y no a una pérdida en la red de gas natural. Esa distinción es clave para la investigación porque cambia los posibles puntos de fuga y las tareas que deben realizar las cuadrillas.

Mientras se avanza con la inspección técnica, se reiteraron recomendaciones básicas de seguridad para la población afectada: ventilar locales, no generar chispas ni encender interruptores, alejarse del foco del olor y avisar a las autoridades o al operador del servicio. Estas prácticas están alineadas con los protocolos de emergencia difundidos por las empresas distribuidoras.

A pesar de que la fuga localizada fue controlada, persisten dudas sobre el episodio que dejó sensaciones y molestias en el centro de la ciudad. Las cuadrillas continúan trabajando para determinar si hubo más focos y para confirmar —con análisis técnicos— la naturaleza exacta del agente detectado en el aire. Mientras tanto, la zona permanecerá monitoreada y las autoridades insisten en reportar cualquier olor sospechoso al 0800 o canales oficiales.