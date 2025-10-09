Desapareció en La Plata un padre que iba a buscar a su hija al colegio

Un padre salió en bicicleta para buscar a su hija en el colegio de La Plata, pero nunca llegó. La ciudad sigue en vilo por su paradero y las autoridades piden ayuda para encontrarlo. Lo último que se supo de él podría cambiar el rumbo de la investigación.

El hombre, de 33 años, fue visto por última vez el martes 30 de septiembre, alrededor de las 14.30, cuando salió de su casa en Tolosa rumbo al colegio de su hija, frente a Plaza Moreno. Iba en una bicicleta negra todoterreno, pero jamás llegó ni al colegio ni a la casa de su ex pareja. Desde entonces, no hay rastros de él.

La denuncia la presentó su madre, de 69 años, en la Comisaría de Tolosa. La causa está caratulada como averiguación de paradero y la lleva adelante la UFI N°6, con intervención del Juzgado de Garantías N°4. Tras la denuncia, la Policía Bonaerense activó el protocolo de búsqueda.

Un dato clave que preocupa a los investigadores es la llamada que el hombre hizo a su madre después de las 15. En esa breve conversación le dijo que iba hacia el árbol de cristal del Parque Pereyra Iraola. Minutos después, su celular quedó apagado y no volvió a comunicarse. Desde entonces, personal de la DDI y de la Red de Comisarías rastrea esa zona y los alrededores.

La búsqueda se intensificó con la participación de efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO). También la familia se sumó al pedido de ayuda: publicaron en redes los números de contacto de la madre y del hermano, pidiendo que cualquier persona que tenga información se comunique de inmediato.

El hermano expresó en Facebook:

“Buscamos a mi hermano. Fue visto por última vez en 11 entre 45 y 46, La Plata. Su celular está apagado y no podemos localizarlo. Estaba en un estado depresivo y necesita ayuda. Su hija, su familia y todos lo estamos esperando con muchísima preocupación”.

El hombre mide 1,90 metros, pesa unos 90 kilos, tiene tez trigueña, ojos marrones, cabello negro corto, una cicatriz visible en la frente y tatuajes en ambos brazos. Al momento de desaparecer llevaba zapatillas de lona negras con detalles blancos. Según informó su madre a las autoridades, tenía un consumo problemático de estupefacientes.

Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental. Quienes tengan datos deben comunicarse con las líneas habilitadas por la Policía. Cada minuto cuenta.

El misterio sigue abierto: ¿qué pasó después de aquella llamada desde el Parque Pereyra Iraola? Mientras los investigadores buscan pistas, la familia espera que alguien pueda aportar la información que ayude a encontrarlo.