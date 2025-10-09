Encuesta: argentinos rechazan salvataje de Trump a Milei y vuelven a desconfiar de Macri

¿Es un error político que puede cambiar todo? Una nueva encuesta de Zuban Córdoba muestra que la mayoría de los argentinos no ve con buenos ojos la maniobra de Javier Milei de buscar un rescate con Donald Trump. Y no solo eso: la vuelta de Mauricio Macri al escenario político tampoco despierta entusiasmo.

El estudio revela que el 64,6% de los argentinos considera que el acuerdo con Estados Unidos no traerá inversiones reales, sino que se trata de un gesto simbólico, vacío de impacto económico. Además, el 62,7% se siente lejano de Trump y de la política estadounidense, lo que deja claro que la estrategia de Milei podría ser contraproducente.

En términos simples: el guiño internacional que esperaba fortalecer la campaña libertaria genera más rechazo que apoyo. La intención de buscar respaldo externo choca con la percepción del votante local, que interpreta estas acciones como señales de debilidad política más que como ventaja estratégica.

La encuesta también analiza la posición de Macri. Apenas un 6,1% cree que, si el gobierno pierde las elecciones, debería incorporarse a la gestión de Milei. Dos de cada tres argentinos piensan que Macri no solucionaría los problemas de gestión del gobierno libertario, reforzando la percepción de que su retorno no suma credibilidad.

Los números reflejan además un dato alarmante para Milei: su aprobación cayó al 35,3%, mientras que su rechazo alcanza el 64,7%. La caída evidencia que el respaldo externo y la reaparición de figuras históricas no logran frenar la crítica interna y el descontento ciudadano.

Otro foco del informe es la situación de José Luis Espert. El 76,3% de los consultados considera que su presencia tiene un efecto negativo en la imagen del gobierno, solo el 27,9% aprueba su defensa y el 62,9% cree que debería abandonar su candidatura. Esto subraya un clima de escepticismo generalizado frente a alianzas o estrategias que no generan confianza.

En definitiva, la encuesta de Zuban Córdoba deja un mensaje claro: la apuesta de Milei por un salvataje externo, el retorno de Macri y la situación de Espert no logran entusiasmar al electorado. La mayoría de los argentinos rechaza la estrategia y percibe debilidad más que fortaleza.

Lo que queda por ver es si el gobierno libertario ajustará su rumbo ante estos números o continuará apostando a estrategias que, según los datos, generan más rechazo que adhesión. El desenlace de esta historia política todavía está abierto y promete tensar el escenario electoral en los próximos meses.