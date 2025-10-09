Peronismo cuestiona gasto millonario por reimpresión de boletas

¿Qué pasaría si tu voto terminara yendo a un candidato que ya no existe? Esa es la pulseada que hoy tiene en vilo al peronismo, el gobierno provincial y la justicia en la Provincia de Buenos Aires. La renuncia de José Luis Espert como candidato generó un conflicto que podría costarle al Estado miles de millones de pesos y un desgaste político enorme.

El tema principal: la reimpresión de las boletas electorales. Reimprimir todas las papeletas costaría unos 14 mil millones de pesos. Un gasto gigante, difícil de justificar, sobre todo en medio de ajustes que afectan a jubilados y hospitales como el Garrahan. En el peronismo aseguran que, aunque el gobierno haga lo que quiera, buscarán que pague al menos el costo político de semejante decisión.

“Si no hay plata para los jubilados ni para hospitales, sería raro que la haya para arreglar una cagada que ellos mismos se mandaron”, comentaron altas fuentes del peronismo. Este argumento apunta directo al debate de prioridades: mientras la emergencia en discapacidad y la ayuda al Garrahan quedaron frenadas, gastar millones en una maniobra política podría volverse un símbolo de irresponsabilidad. La cifra de la reimpresión equivale a 37.845 jubilaciones mínimas, un número que impacta y que los dirigentes usarán para señalar la contradicción del gobierno.

Por otro lado, desde el gobierno de Axel Kicillof analizan llevar un amparo ante el juez electoral Alejo Ramos Padilla. La intención sería impedir la reimpresión de boletas. La jugada es delicada: quienes quieran votar a La Libertad Avanza podrían verse obligados a meter en la urna una boleta de un candidato que ya no está en carrera, vinculado con denuncias de narcotráfico. Esta situación plantea un desafío doble: logístico y judicial, además de un nuevo frente de costo político para la administración.

En el peronismo, la estrategia es clara: mostrar que el gobierno prioriza la burocracia electoral por encima de los problemas sociales. Además, buscan que la justicia intervenga para frenar un gasto que consideran innecesario y que podría volverse un símbolo de la desconexión con la gente común.

Lo que viene en los próximos días es clave. La resolución sobre la reimpresión de las boletas no solo definirá quién gasta y cómo, sino también cómo cada fuerza política maneja la tensión entre reglas electorales, decisiones de última hora y la percepción pública del costo político. La intriga sigue: ¿terminará el gobierno pagando millones por un error que podría evitarse, o la justicia pondrá un límite antes de que sea demasiado tarde?