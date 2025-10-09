La Plata activa plan contra el dengue para evitar epidemia

La pregunta circula entre vecinos y autoridades mientras los casos empiezan a subir. Desde La Plata, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires ya activó un plan para enfrentar el aumento de dengue y evitar que la situación se transforme en una epidemia. Pero, ¿cómo funcionará este plan y qué medidas podemos tomar?

El documento presentado impulsa la aplicación del Plan Estratégico Nacional de Prevención y Control de Dengue 2025-2026, un programa que une esfuerzos del sistema de Salud, los municipios y la comunidad. Su objetivo principal es frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el virus, y así reducir el riesgo de brotes en los próximos meses.

Desde el Colegio de Médicos, remarcan que el dengue no es solo un problema sanitario: debe ser tratado como “una cuestión de Estado”. Esto significa coordinar acciones entre gobiernos nacionales, provinciales y locales para garantizar una respuesta preventiva y sostenida en todo el país, con especial atención en La Plata.

¿Qué incluye el plan para prevenir la epidemia?

La iniciativa propone varias estrategias que combinan control del vector, fortalecimiento del sistema sanitario y educación a la comunidad:

Campaña Nacional de Descacharrado Permanente: busca eliminar criaderos del mosquito mediante la recolección de residuos y limpieza de terrenos baldíos. Fumigaciones focalizadas: se aplicarán en áreas estratégicas, pero no como medida preventiva rutinaria. Control del vector y eliminación de criaderos: supervisión constante para reducir la presencia del mosquito. Fortalecimiento del sistema de Salud y vigilancia epidemiológica: detección rápida de casos para evitar contagios masivos. Vacunación focalizada: se priorizará a personas de 15 a 39 años en zonas endémicas, siguiendo las pautas de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN). Campañas de comunicación: educación a la comunidad sobre prevención, uso de repelentes y detección temprana de síntomas. Capacitaciones al personal sanitario: diagnóstico precoz, manejo clínico y tratamiento de pacientes con dengue.

El plan subraya la importancia de la responsabilidad individual: usar repelentes, eliminar agua acumulada y no automedicarse ante fiebre alta son medidas clave que complementan la acción estatal.

El escenario plantea un desafío: mientras el dengue crece, solo la coordinación entre autoridades y ciudadanos podrá evitar que la situación escale a una epidemia. Y aunque el plan está en marcha, la pregunta queda abierta: ¿logrará La Plata frenar los brotes antes de que se vuelvan críticos?