El AMBA se prende fuego: el “calorón” llega con todo y el alivio recién asoma el domingo

El calor primaveral se instala con fuerza en AMBA, donde los termómetros comenzarán a trepar desde este martes 8 de octubre. De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, el ascenso será sostenido hasta el sábado 11, con jornadas soleadas, humedad elevada y sensaciones térmicas que podrían rozar los valores veraniegos.

Durante la semana se espera una gran amplitud térmica, con mínimas entre 14°C y 17°C y tardes cálidas que invitan al aire libre.

El detalle del pronóstico indica:

Miércoles 8: mínima de 14°C y máxima de 26°C.

mínima de 14°C y máxima de 26°C. Jueves 9: mínima de 16°C y máxima de 27°C.

mínima de 16°C y máxima de 27°C. Viernes 10: mínima de 16°C y máxima de 28°C.

mínima de 16°C y máxima de 28°C. Sábado 11: el día más sofocante, con 30°C de máxima y sensación térmica elevada .

el día más sofocante, con . Domingo 12: ingreso de aire frío y lluvias, con descenso a 21°C de máxima.

El sábado marcará el punto de inflexión, ya que la humedad irá en aumento y la atmósfera comenzará a mostrar signos de inestabilidad. Según el organismo, las lluvias y tormentas se activarán durante la tarde del sábado y se intensificarán el domingo.

Ese día se espera un temporal con alerta amarilla, que podría incluir abundante caída de agua, granizo y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, con acumulados cercanos a 130 milímetros en algunas zonas de la provincia.

El alivio térmico llegará recién con el paso del frente frío. El domingo 12 y el lunes 13 traerán una marcada baja: las máximas no superarían los 21°C, mientras que las mínimas caerán hasta los 13°C. La nueva masa de aire será más seca y fresca, ofreciendo un respiro tras varios días de calor sofocante.

De esta manera, el AMBA vivirá una semana donde la primavera se confunde con el verano, antes de que el cambio de tiempo vuelva a poner las cosas en su lugar.