El reencuentro más esperado: los héroes del '86 visitaron a Bilardo

Una vez más, el fútbol argentino se conmovió con una imagen cargada de historia y afecto. Oscar Ruggeri publicó en redes sociales una foto junto a Carlos Bilardo y varios de sus compañeros campeones del mundo en 1986, como Jorge Burruchaga, Ricardo Giusti y Sergio Batista. El encuentro tuvo lugar en el departamento del histórico entrenador, en el barrio porteño de Flores, donde reside desde hace algunos años bajo supervisión médica y el cuidado de su familia.

“Con mi maestro, el más grande de todos. Una felicidad enorme de poder verlo tan bien y compartir. Agradecerle siempre por todo lo que hizo por cada uno de nosotros dentro y especialmente fuera de las canchas”, escribió Ruggeri en su cuenta de Instagram, acompañando la emotiva postal que rápidamente recorrió las redes.

El “Cabezón” cerró su mensaje con una frase que resume el sentimiento de toda una generación: “Nos educó y mostró el camino para llegar a la gloria eterna. ¡Gracias por todo, Carlos querido!”.

La publicación generó miles de comentarios de hinchas y exjugadores, quienes celebraron el reencuentro y destacaron el vínculo inquebrantable entre el Doctor Bilardo y sus dirigidos. Este tipo de visitas se repite cada tanto, cuando la salud del exentrenador lo permite, siempre en la intimidad y con profundo respeto por su delicado estado.

A los 87 años, Bilardo continúa recibiendo el afecto de quienes fueron parte de su vida futbolística. Desde septiembre de 2020, tras superar un susto por un posible contagio de COVID-19, el ex DT vive acompañado por un enfermero y con la compañía cercana de su hija Daniela, quien lo cuida día a día.

El reencuentro no solo fue una muestra de cariño, sino también un recordatorio de lo que significó aquel equipo del ’86: un grupo unido por la disciplina, el esfuerzo y el liderazgo de un hombre que cambió la historia del fútbol argentino.