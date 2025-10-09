El Tribunal dará a conocer hoy el veredicto por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner

Este miércoles, el Tribunal Oral Federal N° 6 dictará el veredicto del juicio por el ataque que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022, cuando un hombre le apuntó con un arma a centímetros de su cabeza frente a su domicilio en Recoleta, Buenos Aires. Serán incluidas las últimas palabras de los acusados y se resolverá el destino de Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

El principal acusado, Fernando Sabag Montiel, enfrenta un pedido de 15 años de prisión por tentativa de homicidio triplemente agravado, mientras que su expareja, Brenda Uliarte, podría recibir 14 años como partícipe necesaria del ataque. En tanto, Nicolás Carrizo, el tercer imputado y líder del grupo conocido como “la banda de los Copitos”, sería absuelto luego de que la fiscalía y la querella desistieran de acusarlo formalmente.

El juicio, iniciado en junio de 2024, se extendió durante más de un año y contó con la declaración de 157 testigos. La Fiscalía, encabezada por la doctora Gabriela Baigún, sostuvo que Sabag Montiel actuó con premeditación y motivaciones políticas, y que el atentado fue un intento real de magnicidio. Por su parte, las defensas plantearon que el ataque no llegó a concretarse porque el arma no estaba en condiciones de disparar. En ese sentido, el abogado de Sabag Montiel insistió en la teoría del “delito imposible”, además de argumentar que su defendido padece un cuadro de inimputabilidad mental.

En el caso de Uliarte, su defensa pidió la nulidad del juicio y alegó que no existieron pruebas que la vinculen directamente con la ejecución del atentado, aunque la Fiscalía exhibió mensajes y videos en los que la joven habría participado en la planificación de los hechos.

El atentado ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando Cristina Kirchner saludaba a simpatizantes frente a su vivienda en Juncal y Uruguay. Sabag Montiel, de 35 años, se acercó entre la multitud, apuntó una pistola Bersa calibre 7,65 mm a escasos centímetros de su rostro y gatilló dos veces. Las balas no salieron por una falla en el arma. Fue reducido en el acto por militantes y detenido por la Policía Federal.

El caso tuvo un fuerte impacto político y social. En las horas posteriores al ataque, distintos sectores repudiaron el hecho y llamaron a reflexionar sobre la escalada de violencia política en el país. Durante la instrucción judicial también surgieron hipótesis sobre posibles instigadores o financistas del atentado —la llamada “pista Milman”—, aunque esa línea de investigación no avanzó en esta etapa del proceso.

La sentencia será dictada por los jueces Sabrina Namer (presidenta del tribunal), Ignacio Fornari y Adrián Grünberg, quienes deberán resolver si el ataque fue efectivamente un intento de magnicidio o un acto fallido sin capacidad real de ejecución. La expectativa es alta: se trata de una decisión que marcará no solo el destino de los acusados, sino también el cierre judicial de un hecho que reavivó el debate sobre los límites del odio y la violencia en la vida política argentina.

El proceso estuvo marcado por frases y testimonios que revelaron las tensiones políticas y personales detrás del ataque: