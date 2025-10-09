El clásico platense ya tiene fecha tentativa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comenzó a definir los detalles del próximo clásico platense, que enfrentará a Estudiantes y Gimnasia por la Fecha 13 del Torneo Clausura. Según los primeros informes, el duelo se disputaría el domingo 19 de octubre, en el estadio UNO, aunque todavía resta la confirmación oficial debido a aspectos vinculados con seguridad y cobertura televisiva.

La elección de esta fecha responde a factores organizativos. Estudiantes tenía programada su Asamblea General Ordinaria para el sábado 18, lo que descartó esa jornada para el clásico. Además, se buscó evitar conflictos con otros partidos de alto perfil: los encuentros de Boca y River suelen jugarse en horario nocturno, y la seguridad recomienda horarios diurnos para el clásico platense; mientras que Racing, por su participación en la Copa Libertadores, adelantó su partido de la semana siguiente.

Actualmente, se manejan dos opciones de horario. Inicialmente, se propuso que el encuentro comenzara a las 14 horas, priorizando la televisión y la organización del evento. Sin embargo, los clubes sugirieron retrasarlo a las 15.15 horas, un horario que permitiría respetar las actividades familiares del Día de la Madre y garantizar que el partido finalice con luz natural.

Mientras ambos equipos se enfocan en sus próximos compromisos, la expectativa por el clásico que paraliza a La Plata ya comienza a crecer. La AFA continuará analizando todos los aspectos logísticos antes de confirmar oficialmente el día y el horario, con la mirada puesta en que el encuentro sea seguro y disfrutable para los hinchas.