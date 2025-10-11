Risas y memoria: “Aquí Argentina Cabaret” celebra los 80 años del 17 de Octubre

El espectáculo Aquí Argentina Cabaret regresa este viernes 10 de octubre a las 21 horas al Espacio Live, ubicado en calle 56 entre 8 y 9, La Plata. La propuesta, conducida por Gabi Borrelli, se presenta en una edición especial que celebra los 80 años del 17 de Octubre, fecha histórica que marcó el surgimiento del movimiento peronista.

En esta ocasión, Borrelli compartirá escenario con la historiadora Julia Rosemberg, quien aportará su mirada analítica sobre la jornada que consolidó un hito en la política y la memoria popular argentina. La función propone un encuentro donde reflexión, entretenimiento y pensamiento nacional se entrelazan con un fuerte componente artístico.

El espectáculo busca rendir homenaje a una de las fechas más significativas de la historia argentina, ofreciendo un espacio donde la memoria histórica y la cultura popular se fusionan. Con esta edición, el público platense podrá disfrutar de una noche para pensar, reír y emocionarse al mismo tiempo.

Las entradas para la función ya están disponibles en la plataforma Passline, y quienes formen parte de la comunidad de Gelatina podrán acceder a un descuento exclusivo. Se espera una amplia concurrencia, consolidando al Espacio Live La Plata como un punto de referencia para propuestas culturales independientes en la ciudad.