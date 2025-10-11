Alumnos de Altos de San Lorenzo en riesgo por una invasión de ratas

Vecinos de Altos de San Lorenzo se quejan de una invasión de ratas que llegan a sus domicilios. Afirman que provienen del terreno de la Escuela 22 “Hipólito Yrigoyen”. Familias de alumnos confirmaron situaciones dentro del establecimiento que, a pesar de la aparición de roedores, continúan con las clases, exponiendo a docentes, no docentes, alumnos y alumnas a enfermedades. El Consejo Escolar se mantiene ausente y no manda a desratizar a pesar de los pedidos de las autoridades.

Vecinos de la zona de 23 y 76, en Altos de San Lorenzo, alertaron que existe “una plaga de ratas en un terreno perteneciente a una escuela platense” y que “las ratas se cruzan a las casas, parecen gatos”, dijeron sobre el accionar de los roedores.

De acuerdo a dichos de personas vinculadas con el establecimiento educativo, las autoridades del colegio enviaron el requerimiento de desratización al Consejo Escolar, que conduce Ivan Maidana, hace semanas, aunque los trabajos no se realizaron con la celeridad del caso. Incluso, las autoridades distritales de educación, a sabiendas de la situación, no suspendieron las clases que se dictan con normalidad en doble turno.

Una mamá de una alumna que cursa en esa escuela de Altos de San Lorenzo confirmó en un grupo de WhatsApp barrial que el tema se torna como “normal” para las autoridades y que hace algunos días un roedor había corrido por el brazo de una alumna cuando almorzaban en el comedor.

Según versiones que surgen desde el establecimiento, el personal no docente, ya sea porteros y auxiliares, fueron testigos de restos de materia fecal de ratas o lauchas en dependencias como la cocina y depósitos, lo cual fue comunicado a las autoridades.

Como ya se sabe, la proliferación de roedores se considera un problema de salud pública y es un riesgo inminente para la salud de las personas que están en el establecimiento. Las ratas transmiten enfermedades graves a través de su orina, heces y mordeduras, como leptospirosis, hantavirus y salmonelosis.

Causan daños a las propiedades al roer cables eléctricos, tuberías y estructuras de madera, y contaminan alimentos, superficies y el agua con sus excrementos y orina.

Hasta el momento, la demora en Educación en suspender las clases y la inaptitud de Ivan Maidana y del resto de los consejeros escolares ponen en riesgo la salud de niños y niñas, además de la comunidad de la escuela.