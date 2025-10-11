Gimnasia rumbo a noviembre: entre candidaturas y debates internos

Cada vez falta menos para que Gimnasia celebre sus elecciones presidenciales, y el clima dentro del club se torna intenso. Antes de las elecciones, se realizará la Asamblea General Ordinaria, donde la actual Comisión Directiva de Mariano Cowen presentará los informes económicos, la memoria anual y el presupuesto correspondiente al período 1° de julio de 2024 al 30 de junio de 2026. Según trascendidos, esta Asamblea podría concretarse el jueves 30 de octubre.

El club atraviesa un momento complejo: los hinchas cuestionan a la dirigencia, persisten problemas económicos como atrasos salariales e inhibiciones, y el proyecto futbolístico ha sufrido retrocesos con el paso del tiempo. En este contexto, distintos actores políticos del mundo albiazul se preparan para competir por la presidencia. Actualmente, Toto Pueblo, Diego Patiño, Emanuel Di Loreto, Juan Larraza y Sebastián Gubia son los nombres confirmados, aunque podrían sumarse más candidatos. Cabe destacar que Mauro Coronato se bajó de la competencia pese al respaldo de su agrupación, mientras que Gubia ingresó a la contienda recientemente.

El oficialismo todavía no definió si Cowen buscará la reelección o si propondrá a otro dirigente, como Óscar González Arzac, quien ha expresado críticas sobre la gestión actual.

Por otro lado, la agrupación Usina Tripera, liderada por Carlos Anacleto, analiza participar en las elecciones, aunque su decisión depende de asegurar respaldo económico suficiente. Esta agrupación busca, de ganar, realizar una modificación del Estatuto, incluyendo cambios en el Art. 2 bis para garantizar que el club se mantenga como Asociación Civil sin fines de lucro, prohibiendo su conversión en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). Además, cuentan con numerosos candidatos para integrar la lista final de 36 miembros, a la espera de recursos que permitan equilibrar las finanzas.

Finalmente, las elecciones se proyectan para la segunda quincena de noviembre, con posibilidades de realizarse el domingo 16 o el sábado 29. El fin de semana del 22 queda descartado debido a un evento programado en la Sede Social.

En este escenario, Gimnasia vive semanas cruciales, donde se entrelazan la política interna, la economía del club y la definición de quién conducirá los destinos del Lobo en los próximos años.