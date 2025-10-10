La Plata se adapta al feriado: cómo funcionarán la recolección, el transporte y el estacionamiento este viernes

Con motivo del feriado nacional de este viernes 10 de octubre, la Comuna platense dispuso una serie de modificaciones en los servicios municipales que afectarán la rutina de vecinos y visitantes.

Según informaron desde el Municipio, no se realizará la recolección de residuos durante toda la jornada, por lo que se solicita a los ciudadanos evitar sacar la basura a la vía pública hasta el día siguiente para mantener la limpieza urbana.

En relación al transporte, las líneas comunales de colectivos operarán con frecuencia de feriado, ofreciendo un servicio reducido respecto al habitual. Asimismo, el sistema de Estacionamiento Medido permanecerá inactivo, lo que permitirá estacionar sin cargo en las zonas donde habitualmente se cobra el uso del espacio público.

Por otra parte, el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado tanto viernes como sábado, mientras que el SAME funcionará con normalidad para atender emergencias. En tanto, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería activas las 24 horas, garantizando la atención básica durante todo el fin de semana.

El Cementerio Municipal abrirá sus puertas de 8 a 15 para visitas, y su administración atenderá trámites de 8 a 12. En cuanto al movimiento comercial, el Mercado Regional Minorista funcionará de 8 a 13, mientras que el mayorista trabajará en su horario habitual.

Por último, los espacios recreativos más concurridos de la ciudad, como la República de los Niños y el Parque Ecológico Municipal, abrirán normalmente. Este último estará habilitado entre las 7 y las 20, según informaron desde el área de Espacios Verdes.

De esta manera, la capital bonaerense ajusta su funcionamiento para el feriado, garantizando servicios esenciales y promoviendo una jornada tranquila para residentes y visitantes.