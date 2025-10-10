El tren Roca corta su recorrido: La Plata quedará sin servicio hasta Villa Elisa por trabajos en las vías

Durante el fin de semana largo, el servicio del tren Roca que une La Plata con Constitución quedará interrumpido parcialmente. Según informó la empresa Trenes Argentinos, los días viernes 10 y sábado 11 de octubre las formaciones no llegarán ni saldrán de la estación platense, quedando el recorrido limitado hasta Villa Elisa.

La medida responde a un plan de obras de recambio de vías entre Tolosa y La Plata, dentro del programa de Emergencia Ferroviaria impulsado por el Gobierno nacional. En esa zona se realizará el reemplazo de 400 metros de tendido de vía distribuidos en 26 tramos, donde se sustituirán los durmientes de madera por otros de hormigón armado y se renovará la piedra balasto, además de alinear la geometría de la nueva estructura ferroviaria.

Estas intervenciones forman parte de un proyecto más amplio que contempla la renovación de 18,6 kilómetros de vías entre City Bell y La Plata, iniciado el 9 de septiembre de 2024. También incluye la reparación de siete pasos a nivel, el reacondicionamiento de alcantarillas, la mejora de dos puentes y la puesta en valor del viaducto Ringuelet.

Cabe recordar que la última renovación integral del sector se realizó en 1970, hace 55 años, y desde entonces solo se habían ejecutado reparaciones menores. Esta falta de mantenimiento generó la coexistencia de tres tipos diferentes de perfiles de rieles, lo que vuelve necesaria la actual modernización.

Por otro lado, Trenes Argentinos había anunciado que el domingo 12 se interrumpirían también los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes, y que circularían con servicios reducidos los trayectos a Bosques vía Temperley, Alejandro Korn y Ezeiza. Sin embargo, esas tareas fueron suspendidas por razones climáticas, por lo que el servicio operará con normalidad en todos los ramales eléctricos.