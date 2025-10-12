Berisso revivió su historia con el emotivo Desembarco Simbólico

En una tarde cargada de emoción, recuerdos y orgullo colectivo, el Puerto La Plata volvió a ser el punto de encuentro entre el pasado y el presente con la realización del tradicional Desembarco Simbólico, el acto central y más conmovedor de la Fiesta Provincial del Inmigrante.

El evento, que simboliza la llegada de los primeros inmigrantes a estas tierras, reunió a una multitud de vecinos y visitantes que acompañaron con aplausos y lágrimas el homenaje a las raíces que dieron origen a Berisso.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Himno a Berisso, interpretados por la soprano local Gabriela Bullich, junto a sus alumnos Lucas Márquez y Renata Celentano, acompañados por la Banda de la Escuela Naval Militar dirigida por Ignacio Casares.

Encabezaron la jornada el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; Celina Ferella, en representación del intendente de Ensenada, Mario Secco; el presidente de la Asociación de Entidades Extranjeras, Germán Boland; la presidenta del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich; los embajadores e integrantes de las colectividades, y familiares directos de Juan Berisso, fundador de la ciudad.





Durante su mensaje, Germán Boland destacó el sentido profundo de la celebración: “Este es un homenaje a todos nuestros antepasados, que dejaron sus tierras en búsqueda de un futuro mejor, y eso lo lograron mediante su esfuerzo y su trabajo. Deseo que las nuevas generaciones sigan manteniendo nuestras raíces, que es lo que nos hace ser únicos”.

El momento más esperado llegó con el arribo de la embarcación que trajo consigo a descendientes de inmigrantes, muchos de ellos portando los mismos apellidos que marcaron la historia de la ciudad. Con vestimentas de época, valijas, instrumentos y símbolos familiares, descendieron uno a uno para recrear aquel desembarco original que dio inicio a la comunidad berissense.

El cierre estuvo a cargo del Ballet Intercolectividades, que ofreció un espectáculo vibrante lleno de color y emoción, reflejando la diversidad y la unión que caracterizan a la fiesta.

La celebración continuará este sábado 11, desde las 12 horas, con el Festival de Colectividades, Patio Gastronómico y Paseo de Artesanos en la carpa del Parque Cívico. Finalmente, el domingo 12 a partir de las 15 horas, se realizará el Desfile de Clausura sobre la Avenida Montevideo, donde cada colectividad volverá a brillar con sus trajes típicos, música y danzas tradicionales.



