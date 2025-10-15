El otoño se hace sentir en pleno octubre: mañanas frescas y tardes agradables en el AMBA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inicia la semana con un clima propio del otoño. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presenta con cielo parcialmente nublado y vientos moderados a fuertes, que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hasta el mediodía.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 23°C, con una humedad relativa cercana al 90%, lo que generará una sensación térmica algo más elevada hacia la tarde.

El martes mantendrá condiciones similares: nubosidad variable y temperaturas templadas, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24 grados, ideal para quienes disfrutan de jornadas agradables sin calor excesivo.

Para el miércoles, el pronóstico anticipa un aumento de la nubosidad y viento del norte, acompañado por marcas térmicas que irán desde los 16 hasta los 26 grados, señalando un leve ascenso en las temperaturas máximas.

Con este panorama, la semana se perfila sin lluvias importantes, aunque con variaciones en la intensidad del viento y la cobertura nubosa, marcando un clima típico de transición hacia los primeros días cálidos de la primavera.