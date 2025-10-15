Gimnasia perdió otra vez y se complica en la lucha por la permanencia

El Lobo transita un momento delicado en el Torneo Clausura, donde cada punto vale oro para mantener la categoría. El conjunto dirigido por Alejandro Orfila arrancó el campeonato con la obligación de sumar fuerte para alejarse del fondo de la tabla, pero la irregularidad lo volvió a poner en aprietos.

Después de caer en el debut ante Instituto de Córdoba en el Bosque, el equipo consiguió un buen empate en su visita a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Luego, hilvanó dos triunfos importantes ante Independiente y Godoy Cruz, que le dieron algo de oxígeno y lo alejaron de los puestos de riesgo. Sin embargo, esa pequeña levantada no duró demasiado.

El Lobo encadenó derrotas ante Lanús y San Martín de San Juan, en un partido clave por la permanencia, lo que volvió a encender las alarmas. Más tarde llegó una victoria frente a Atlético Tucumán, con la que alcanzó 26 unidades e igualó la línea de Unión de Santa Fe, aunque el equipo santafesino lo superó en la fecha siguiente.

Las caídas ante Deportivo Riestra (1-0) y Rosario Central (3-0) volvieron a complicar el panorama, hasta que Gimnasia consiguió un triunfo vital en Junín frente a Sarmiento (2-1), sumando 29 puntos y rompiendo una racha negativa.

En la fecha 12, los resultados ajenos no acompañaron. San Martín de San Juan (23) sorprendió al vencer a San Lorenzo y Aldosivi (24) también ganó en Mar del Plata, acercándose peligrosamente. Aunque Banfield (28) no pudo aprovechar su oportunidad y cayó frente a Racing, Sarmiento (30) logró un golpe resonante al vencer a River en el Monumental, superando a Gimnasia en la tabla y con un partido pendiente por disputar.

Mientras tanto, el equipo platense mostró una versión muy floja ante Talleres (27), cayendo 2 a 1 en un duelo directo por la permanencia. Los cordobeses quedaron a solo dos puntos y el nerviosismo se instaló definitivamente en el plantel.

Con 29 unidades, Gimnasia se mantiene apenas por encima de varios rivales directos en una zona donde cada error puede ser fatal. La continuidad de Orfila está en duda y desde el club saben que el próximo encuentro puede marcar un punto de inflexión para el futuro del equipo.