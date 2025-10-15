Política | 13 Oct
Fallo ejemplar del Tribunal de Cuentas
Julio Zamora sancionado por las fotomultas otorgadas a Cecaitra
El intendente Julio Zamora, junto a su equipo económico, fue condenado por el Tribunal de Cuentas por entregar de forma directa la gestión de las fotomultas a Cecaitra, una asociación civil sin fines de lucro que operaba como empresa privada. La resolución obliga a los funcionarios a responder con su patrimonio personal por los cargos que se determinen.
En una resolución de notable rigor institucional, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió un fallo que marca un antes y un después en la fiscalización de los contratos municipales...
El caso reviste gravedad administrativa y política, ya que Cecaitra, presentada como una cámara empresarial, opera en los hechos como una empresa privada que instala radares, procesa infracciones y participa del cobro de multas, funciones que están fuera de su objeto social y de sus atribuciones legales.
El Tribunal destacó que Cecaitra no está habilitada por ARCA para facturar ni tributa IVA, Ganancias o Ingresos Brutos, lo cual contradice la naturaleza del negocio que sostiene. A pesar de ello, la asociación logró construir un esquema millonario en distintos municipios bonaerenses...
En su fallo, el Tribunal responsabilizó de manera directa al intendente Julio Zamora, a la contadora municipal Roxana Di Cola y al secretario de Hacienda, Guillermo Gómez, quienes deberán responder con su patrimonio personal por las irregularidades detectadas.
Cecaitra, conducida por Bernardino y Mariano García...
Finalmente, y tras la sentencia, el intendente Zamora anuló el contrato con Cecaitra y convocó una nueva licitación pública. Sin embargo, de forma llamativa, la misma entidad volvió a presentarse, aun sin contar con la estructura jurídica exigida.
El pronunciamiento del Tribunal constituye una advertencia firme sobre los límites de la discrecionalidad política en la gestión pública y la necesidad de preservar la legalidad en la contratación estatal, marcando un precedente clave en la rendición de cuentas municipal.