La Plata: una chica de 17 años fue brutalmente atacada a la salida de un boliche y su mamá pide justicia

Nadie imaginaba que una salida a bailar terminaría así. Una chica de 17 años fue brutalmente golpeada dentro y fuera de un boliche en La Plata, y su mamá rompió el silencio con un mensaje que estremece. Lo que dijo deja abierta una pregunta que muchos se hacen hoy: ¿cómo puede volverse “diversión” semejante violencia?

La madrugada del viernes, en el local bailable ubicado en 49 entre 6 y 7, un grupo de jóvenes atacó a la adolescente mientras se desarrollaba un show. Según el relato de su madre, Silvana, “una chica la acusó de haberle pegado a alguien” y, sin mediar palabra, seis personas comenzaron a golpearla. “Le agarraron de los pelos y le empezaron a pegar. Me dijo que se defendió porque sentía que la iban a matar”, contó entre lágrimas.

La joven, que vive con su familia en Barrio Aeropuerto, cursa el último año del secundario y ahora se recupera en su casa, bajo control médico. Tiene hematomas en distintas partes del cuerpo, fuertes dolores y un cuadro de angustia que preocupa. “No tiene apetito, está en reposo, tengo que controlar que no vomite ni tenga fiebre”, explicó su mamá.

En las redes sociales circularon videos del momento del ataque: se la ve caer al suelo mientras recibe patadas en la cabeza y el cuerpo. A su alrededor, otros jóvenes gritan, miran o filman la escena sin intervenir. “Cuando me llamaron, me dijeron que mi hija no despertaba, que estaba tirada en una ambulancia. La podría haber perdido. Lo que hicieron fue una salvajada”, dijo Silvana, todavía conmocionada.

Tras la agresión, la adolescente fue trasladada al Hospital Rossi, donde le realizaron estudios por los golpes en la cabeza y el tórax. “Gracias a Dios la tomografía dio bien, pero tiene moretones por todos lados”, agregó su madre.

Horas después, nuevos videos mostraron con mayor claridad la violencia del ataque. En uno de ellos se escucha a una de las agresoras gritar: “¡Al piso las putas!”. Para Silvana, ver esas imágenes fue revivir el horror: “Mi hija podría haber terminado muerta como Fernando Báez Sosa. No exagero. Lo que pensé fue eso: los pibes lo hacen por diversión y los que miran no hacen nada, solo filman”.

La familia ya prepara la denuncia en una dependencia policial de La Plata. Las autoridades analizan los videos difundidos y las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para identificar a las responsables, que además le habrían robado el celular a la víctima.

Según la madre, las agresoras “son conocidas por protagonizar otros hechos de violencia que luego suben a redes sociales”. El cierre de Silvana fue tan simple como potente: “Solo doy gracias de que mi hija vive”.