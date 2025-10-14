Grave accidente entre una moto y un auto en La Plata: un joven de 18 años fue hospitalizado

Un joven de 18 años resultó gravemente herido este lunes por la tarde tras protagonizar un accidente entre una motocicleta y un automóvil en la ciudad de La Plata. El hecho se registró alrededor cerca de las 16 horas en la esquina de 5 y 80.

La víctima, identificada como Jerónimo, fue asistida en el lugar por personal del SAME Nº 09, y trasladada de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín.

Según el parte médico inicial, el joven ingresó con múltiples traumatismos y permanece internado en el nosocomio platense, donde recibe atención especializada. El paciente fue acompañado durante el traslado por su madre, quien se encontraba visiblemente conmocionada por el episodio.

El hecho es investigado para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre ambos vehículos.