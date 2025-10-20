VIDEO | Accidente en Ensenada: un colectivo impactó con una moto

Un nuevo accidente de tránsito se produjo en las últimas horas cuando una moto impactó contra colectivo en calle 11 y 132, en Punta Lara. Como consecuencia del hecho la persona que conducía la motocicleta y su acompañante fueron trasladados al Hospital Cestino de Ensenada.

Según informaron, el siniestro ocurrió contra un colectivo de la línea 275, interno 203. Tras el accidente los heridos fueron identificados como D.G. y P.G., quienes Ambos fueron asistidos por personal médico y trasladados al nosocomio.

Al llegar al centro de salud, uno de ellos sufrió traumatismo de tórax cerrado y el otro dos fracturas, aunque se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con la investigación, la imprudencia habría sido de los motociclistas, quienes circulaban sin casco y a alta velocidad, además hicieron un cruce imprudente. La secuencia del hecho quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona, lo que permitirá a la Justicia reconstruir con precisión el momento del impacto.

El conductor del colectivo, J.T., fue imputado por “lesiones culposas”, mientras que las actuaciones judiciales quedaron a cargo de oficiales de la Comisaría Segunda de Ensenada.

El hecho será investigado y las autoridades analizan las imágenes para determinar las circunstancias exactas del accidente.