Preocupación de padres por reiterados hechos de violencia en una escuela de Quilmes

Un grupo de padres y madres del Instituto Manuel Belgrano de la localidad de Quilmes manifestó su profunda preocupación ante una serie de hechos de violencia protagonizados por un estudiante, que —según los testimonios— habría amenazado y agredido en reiterados oportunidades a varios de sus compañeros dentro y fuera del establecimiento.

Este conflicto salió a la luz en las últimas horas, luego de que una madre compartiera en un grupo de padres los mensajes y advertencia que su hija recibió por parte de un alumno en cuestión. La situación generó un intenso intercambio en el que otros padres comenzaron a relatar diferentes episodios, experiencias similares, describiendo episodios de intimidaciones, amenazas con objetos cortantes y actitudes agresivas en distintos contextos escolares.

Se fueron dando a conocer un montón de precedentes igual de alarmantes. Hay chicos que fueron amenazados, golpeados o amedrentados. En un caso, incluso, se habría mostrado un sacacorchos dentro del aula para intimidar a un compañero.

Otro de los relatos señala que el alumno habría llevado una navaja al colegio, mientras que otros padres mencionaron episodios de hostigamiento durante actividades escolares y llamadas con expresiones violentas hacia otros niños.

Ante este panorama, un grupo de familias resolvió no enviar a sus hijos a clases como forma de protesta y autodefensa, al considerar que “no existen garantías de seguridad dentro del colegio”. Además, convocaron para este martes a las 13 horas a una reunión en el establecimiento, con el fin de exigir medidas concretas y la intervención de las autoridades competentes.

Los denunciantes aseguran haber reunido capturas de mensajes y testimonios de varios padres que respaldan sus dichos. En tanto, remarcan que la respuesta por parte de la familia del alumno denunciado ha sido escasa o evasiva.