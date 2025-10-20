Maxi López y Wanda Nara volvieron a cruzarse, esta vez entre ollas y chicanas en MasterChef Celebrity

Las cocinas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse el 13 de octubre, y una de las escenas más esperadas de la temporada tuvo como protagonistas a Maxi López y Wanda Nara, quienes se reencontraron frente a las cámaras después de años de separación. El exdelantero, participante del certamen, se enfrentó no solo al exigente jurado sino también a su expareja, que lidera la conducción del programa.

Durante la presentación oficial de los concursantes, el clima se distendió con una dosis de humor y cierta picardía. Wanda, fiel a su estilo, rompió el hielo con un comentario:

Wanda Nara: -Maxi, viniste, te animaste.

Maxi López: -Me animé.

Wanda: -Mucho tiempo estuviste viviendo a congelados. ¿Cocinás o no cocinás?

Maxi: -Estuve casado una vez y era todo congelado. Ahora cambió

El intercambio, cargado de ironía y complicidad, arrancó risas entre los presentes y dejó entrever la buena relación que ambos mantienen pese al pasado compartido. Wanda retrucó con humor:

Wanda: -Y yo ahora aprendí un poco.

Maxi: -Sí, sí. Estás mejor que yo, seguro.

El ida y vuelta continuó con tono relajado y dejó en claro que el exjugador no teme al desafío culinario. “Algo tuve que aprender con mis chicos, pero ahora tengo que complacer no solo al jurado, también está Wanda”, confesó Maxi entre risas en el detrás de escena.

El debut del exfutbolista marcó uno de los momentos más comentados del estreno, mezclando nostalgia, humor y televisión. MasterChef Celebrity logró nuevamente convertir la cocina en escenario de reencuentros y frases que dan que hablar.