“La Música de las Ideas”: el poder inspirador de Sergio Feferovich llega al Coliseo Podestá

¿Te has preguntado alguna vez cómo la música puede ser una fuente inagotable de inspiración? Únete a nosotros en una experiencia única en la que el renombrado director y pianista Sergio Feferovich (Doctor en Música, Johns Hopkins University, EE.UU.) te lleva en un apasionante recorrido a través de las emociones y las ideas que yacen tras las notas musicales.

En "La Música de las Ideas", Feferovich combina su profundo conocimiento musical con su carisma para explorar cómo los estados de ánimo y las experiencias de la vida influyen en la creación de ideas, tanto en el mundo artístico como en otros ámbitos. A través de ejemplos cautivadores y emocionantes, te sumergirás en la historia detrás de diversas piezas musicales —desde clásicas hasta populares— mientras descubres cómo las emociones y sensaciones se entrelazan con las obras que escuchas.

Ya a ocho meses desde su estreno, “La Música de las Ideas” realizó 19 funciones con más de 6.500 entradas vendidas, presentándose en gira por Argentina y Uruguay, en ciudades como Buenos Aires —en el clásico Paseo La Plaza, con funciones mensuales—, Montevideo, Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy, entre otras.

Sergio interactúa directamente con el público, organizando un coro colectivo que eleva los espíritus y hace sentir la magia de la música en grupo. Su enfoque ameno y divertido convierte cada momento en una experiencia inolvidable.

El espectáculo es una celebración de la creatividad y el arte, y a la vez un recordatorio poderoso de que la inspiración puede surgir en cualquier momento, independientemente de las circunstancias. Al explorar la conexión entre música, creatividad y salud mental, descubrimos cómo el arte puede ser tanto un refugio ante la ansiedad moderna como un motor de innovación para el futuro.

Las entradas pueden adquirirse en Plateanet o en la boletería del Teatro Coliseo Podestá (calle 10 entre 46 y 47 N° 733).