Una noche para sentir: música, boleros y alma en La Plata

Esta noche, La Plata se viste de melodías que acarician el corazón. En medio de una semana intensa, la ciudad ofrece un refugio de arte y sensibilidad en el Club Ateneo Popular, donde a partir de las 21 horas se celebrará un encuentro musical de esos que dejan huella: Florencia Núñez, la talentosa cantautora uruguaya, llega como invitada especial para compartir un espectáculo junto al Sindicato Argentino de Boleros.

La propuesta —bajo el nombre “La Trinchera de los Corazones”— invita a los amantes de la música a sumergirse en un repertorio cargado de intimidad, letras profundas y versiones únicas. No se trata solo de un recital: es una experiencia sensorial que une dos orillas del Río de la Plata a través del poder del bolero, ese género eterno que resiste el paso del tiempo y que encuentra nuevas voces para renacer.

Florencia Núñez, reconocida por su capacidad de transformar la melancolía en arte, llega desde Uruguay con su estilo delicado y potente, que combina la tradición rioplatense con una sensibilidad contemporánea. Su encuentro con el Sindicato Argentino de Boleros promete una fusión donde cada acorde tendrá el peso de una historia, cada verso el pulso de un recuerdo.

Además, las entradas anticipadas pueden conseguirse con descuento por WhatsApp al 221 591-7409, aunque vale aclarar que la capacidad es limitada, lo que garantiza un ambiente íntimo y cercano entre artistas y público.

Para quienes buscan una alternativa distinta en la agenda cultural de esta noche, esta cita se perfila como una joya imperdible: música en vivo, voces exquisitas, letras que atraviesan y un clima de pura emoción. Una trinchera donde, por unas horas, los corazones encuentran refugio entre acordes y miradas cómplices.

📍DÓNDE: Club Ateneo Popular, La Plata

🕘 CUÁNDO: Miércoles 15 de octubre, 21 hs

🎫 ENTRADAS: Anticipadas con descuento por WhatsApp (221 591-7409)

❤️‍🩹 PROPUESTA: “La Trinchera de los Corazones” – Florencia Núñez + Sindicato Argentino de Boleros