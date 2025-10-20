Ensenada: encontraron cocaína entre las pertenencias de los motociclistas accidentados en Punta Lara

El choque entre una moto y un colectivo ocurrido este lunes en 11 y 112, Punta Lara, terminó con dos heridos y el hallazgo de cocaína entre las pertenencias de uno de los involucrados.

El siniestro se produjo en Ensenada, en la localidad de Punta Lara, cuando un colectivo de la línea 275 Fuerte Barragán, conducido por J.R.L. (42), impactó contra una motocicleta Honda Wave 110 roja en la que viajaban sin casco P. G. (42) y D. G. (48), ambos vecinos de Berisso.

Tras el impacto, el SAME Ensenada trasladó a los motociclistas al Hospital Horacio Cestino:

- P. G. sufrió dolencias varias.

- D. G. presentó una fractura en la pierna derecha.

Ambos permanecen fuera de peligro.

Durante la atención médica, personal hospitalario advirtió que uno de los heridos insistía por “la cocaína” que llevaba consigo, lo que motivó la revisión de sus pertenencias.

En ellas se hallaron cuatro envoltorios con un total de 2 gramos de cocaína, confirmados mediante test de orientación.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°12 y la UFI N°18 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula “Lesiones culposas e Infracción a la Ley 23.737”.