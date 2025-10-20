“La Margarita”: un viaje poético y musical por la memoria rioplatense

El espectáculo, realizado e ideado por la Compañía Golondrinas de Yeso, está basado en el libro "La Margarita" de Mauricio Rosencof, y en el disco homónimo de Jaime Roos. En esta oportunidad, la puesta contará con proyecciones a cargo de Agustina Bianchi. Se presenta en una función especial que tendrá lugar el viernes 31 de octubre en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, ubicado en la calle 10 entre 54 y 55 N° 685, a las 21:00 hs.

"La Margarita" es una obra que crea un diálogo permanente entre la música, las imágenes proyectadas, el recitado y el teatro, completando un concierto y espectáculo diferente. Así, vuelve a escena esta historia de amor contada en sonetos y canciones, que ahonda en nuestra identidad rioplatense y en nuestra memoria.

En un calabozo bajo tierra, Mauricio Rosencof permanecía secuestrado por la dictadura uruguaya cuando creó “La Margarita, historia de amor en 25 sonetos”. Los poemas, escritos en hojas de cigarrillos de forma clandestina, años más tarde se volvieron canción de la mano de Jaime Roos, dando origen a un disco imprescindible de nuestra música rioplatense, en donde el artista uruguayo fusiona jazz, tango, milonga, candombe y rock. Este material fue lanzado en 1994 por el sello Orfeo.

En él se encuentra una obra musical conceptual, ya que todas las canciones están ordenadas siguiendo una historia definida: la historia de un amor de barrio en Montevideo, en los años '40, narrada en verso en primera persona. Relata una historia amorosa entre el personaje femenino Margarita y el narrador, dos adolescentes enamorados.

La Compañía Golondrinas de Yeso propone un viaje por la memoria en un concierto-espectáculo donde pasean entre tablados, luces y jardines el rock, el candombe, el tango, valsecitos y los vaivenes del tiempo-espacio. Es música, es teatro, es poesía y es, indiscutiblemente, un amor de barrio que renace como una flor y se vuelve presente.

Ficha técnico-artística

Actriz/actor: Nahil Gelené, Santiago Saracca

Músicos: Nicolás Marini, Rosario Palma, Gerónimo Acuña, Mariano Rosito, Juan Rossi, Pablo Tieri

Proyecciones, vestuario y escenografía: Agustina Bianchi

Diseño de luces: Agustina Bianchi, Santiago Saracca

Diseño gráfico: Rama Galeliano

Dirección: Santiago Saracca

Las entradas pueden adquirirse en Alpogo o en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata (calle 10 entre 54 y 55 N° 685).