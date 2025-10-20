lunes 20 de octubre de 2025
- Edición Nº5319
Deportes | 15 Oct
El Rugby define a su campeón
San Isidro se prepara para vivir las semifinales del URBA Top 12 Copa Macro
Entre el viernes y sábado
VIDEO INCLUÍDO
Relatos salvajes en Ensenada: una jóven apuñaló a su madre en Punta Lara
El Pincha afina detalles para el clásico 190
Domínguez define su once: Estudiantes va con lo puesto ante Gimnasia
Ni una menos
La desgarradora trama de violencia de género detrás de la detención de un empresario periodístico platense
La pasión tripera se moviliza
El Lobo ruge rumbo a Abasto: caravana albiazul para respaldar al plantel antes del clásico
Lesión y precaución en Boca
Edinson Cavani se volvió a lesionar y será baja para el próximo partido de Boca
Durísimo cruce
El periodista de Red 92 y Hoy, Juan Pablo Ferrari, denunció amenazas del hermano de Iván Tobar
