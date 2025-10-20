Coparticipación primer semestre 2025: más para la Provincia, menos para los Municipios

El senador Marcelo Daletto presentó un nuevo informe sobre la evolución de las transferencias automáticas de la provincia de Buenos Aires hacia sus 135 Municipios durante el primer semestre de 2025 -en comparación con igual período de 2024-, y su contraste con la evolución de los giros nacionales por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI).

Respecto al primer semestre de 2025, “mientras la Coparticipación Nacional a la Provincia de Buenos Aires creció un 6,6% por encima de la inflación, la Coparticipación a los Municipios de la provincia cayó un 1,5% en términos reales, respecto al primer semestre del 2024”, detalló el Legislador.

Y añadió que “si la coparticipación nacional aumentó, la caída de las transferencias municipales solo puede explicarse por una disminución de los recursos provinciales genuinos. Cabe recordar que las transferencias a los municipios ya habían mostrado una contracción en el período 2023-2024. En el primer semestre de 2024, registraron una caída real del 4,5% en comparación con igual lapso de 2023. Al ampliar el análisis al período 2023-2025, la retracción acumulada alcanza un 5,9% en términos reales”.

En tanto, cuando ponemos el foco en los Municipios “La situación es mayoritariamente negativa: en el 65% de los 135 Municipios las transferencias cayeron en términos reales, destacándose como los 5 más perjudicados a Saavedra (-8,6%), Monte Hermoso (-8%), Lezama (-7,6%), Daireaux (-7,3%) y Carlos Tejedor (-7,2%). Solo 47 Municipios no tuvieron una pérdida real en las transferencias y un puñado de distritos se destacó con aumentos reales notables, siendo los más beneficiados Marcos Paz (+13,9%), General Rodríguez (+9,6%), Escobar (+8,7%), Moreno (+4,4%) y Esteban Echeverría (+4%)”, sostuvo Daletto.

Y concluyó que “Necesitamos que el Gobierno Provincial impulse una Ley de Presupuesto que contenga un fondo que repare la pérdida en la Coparticipación que acumularon los Municipios en los últimos dos años".