Algo grande puede pasar este fin de semana para Franco Colapinto. El piloto argentino encara una nueva fecha en la Fórmula 1 y llega a EEUU con la mira puesta en cerrar el año con resultados sólidos. Pero, ¿cuándo corre, cómo llega y qué se juega en Austin? Acá te contamos todo lo que tenés que saber del Gran Premio de Estados Unidos.

Después de su paso por Bakú y Singapur, donde mostró buen ritmo a pesar de los límites del Alpine, Colapinto inicia la gira americana con el Circuito de las Américas como primer desafío. El trazado texano, de 5,5 kilómetros y 20 curvas, es uno de los más exigentes del calendario, con dos zonas de DRS y una historia que siempre deja espectáculo.

A seis fechas del final, el de Pilar busca mantener su curva ascendente. Su A525 no acompaña mucho —el equipo Alpine está último en el campeonato de constructores con 20 puntos—, pero el argentino sigue sumando experiencia y consolidación en la categoría. El año pasado, en el mismo circuito, logró su primer punto en la F1 tras finalizar décimo con Williams.

La agenda del fin de semana viene ajustada.

Viernes 17 de octubre: práctica libre 1 a las 14.30 (hora argentina) y clasificación para la Sprint a las 18.30.

Sábado 18: Sprint a las 14 y clasificación para la carrera principal a las 18.

Domingo 19: la carrera del Gran Premio de Estados Unidos a 56 vueltas, desde las 16 (hora argentina).

La transmisión estará a cargo de Disney+ y Fox Sports en Latinoamérica, con opciones también por F1TV para seguir cada detalle en vivo.

Desde su debut en Emilia-Romaña, el piloto argentino completó más de una docena de fechas con altibajos, pero sin perder la calma. En Zandvoort consiguió su mejor resultado del año con un 12° puesto y ahora llega a Austin buscando volver al top 10.

El Gran Premio de Estados Unidos tendrá su edición número 46, con Lewis Hamilton como máximo ganador (6 victorias) y Charles Leclerc dueño de la vuelta rápida del circuito (1:36.169). Este fin de semana, todos los ojos estarán puestos en si Colapinto logra repetir su hazaña del año pasado y sumar puntos en un circuito que le trae buenos recuerdos.

¿Podrá el piloto de Pilar sorprender otra vez en EEUU?

La respuesta se sabrá este domingo, cuando los semáforos se apaguen en Austin y arranque una nueva historia para Franco Colapinto en la Fórmula 1.