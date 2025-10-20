Gimnasia se prepara para una Asamblea clave en medio de la crisis

¿Será la última antes de las elecciones? Esa es la gran pregunta que ronda entre los hinchas del Lobo, mientras la Comisión Directiva de Gimnasia confirmó la fecha para la próxima Asamblea General Ordinaria. En medio de un clima caliente, marcado por los problemas deportivos y económicos, el encuentro promete ser clave para el futuro institucional del club.

La cita será el jueves 30 de octubre, en el polideportivo de la sede social, y no llega en cualquier momento. Con una dirigencia muy cuestionada y la incertidumbre por lo que viene, esta Asamblea podría ser el último acto formal antes de que los socios elijan a la nueva conducción.

Un contexto complicado para el Lobo

Gimnasia atraviesa un presente difícil. Los resultados deportivos no acompañan, y la salida de Alejandro Orfila marcó el final de un ciclo que nunca terminó de despegar. A eso se suman los problemas financieros: sueldos atrasados, inhibiciones —como la que impuso la FIFA por el caso Claudio Spinelli— y una relación desgastada entre la dirigencia y gran parte de la hinchada.

Mientras tanto, el oficialismo encabezado por Mariano Cowen define su postura de cara a las elecciones que se realizarían en noviembre. Pero antes, el foco está puesto en esta Asamblea, que tendrá varios temas importantes sobre la mesa.

Qué se tratará en la Asamblea

El orden del día incluye puntos que marcan el pulso interno del club:

Designación de dos socios o socias para firmar el acta junto al presidente y los secretarios.

Lectura del acta anterior.

Presentación del informe de la Comisión Revisora de Cuentas sobre el período del 1° de julio de 2024 al 30 de junio de 2025 .

Tratamiento de la Memoria y los Estados Contables del mismo período.

Ratificación de las cuotas sociales vigentes.

Consideración del Presupuesto Anual de Recursos y Gastos para el lapso del 1° de julio de 2025 al 30 de junio de 2026.

Todos esos temas serán analizados y votados por los socios presentes, en un encuentro que se espera tenga alta participación.

¿Cuándo serán las elecciones en Gimnasia?

Aunque todavía falta la confirmación oficial, las elecciones de la nueva Comisión Directiva de Gimnasia se realizarían durante la segunda quincena de noviembre. Las fechas que se barajan son el domingo 16 o el sábado 29, ya que el sábado 22 quedó descartado por la realización de un evento en la sede social.

El resultado de la Asamblea será determinante para el rumbo del club en los próximos meses. Los socios esperan respuestas concretas, y la pregunta sigue abierta: ¿qué camino tomará Gimnasia después de octubre?