Cielos convulsos: lluvias en el AMBA y alerta naranja en el norte argentino

El inicio del fin de semana traerá consigo un marcado cambio en las condiciones climáticas del país. Luego de varios días de estabilidad, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con cielo cubierto y lluvias intermitentes, producto del avance de un sistema frontal que generó nubosidad convectiva y chaparrones aislados de baja intensidad.

De acuerdo con el SMN, las precipitaciones previstas para este viernes serán de corta duración y no presentan riesgo de severidad, aunque podrían alterar momentáneamente las actividades al aire libre. Las probabilidades de lluvias oscilan entre el 10 % y el 40 %, con mayor incidencia durante la mañana y la tarde.

La jornada también traerá un descenso de la temperatura, con máximas entre 20°C y 22°C y una mínima que rondará los 19°C hacia la noche. El viento del este reforzará la sensación de frescura y contribuirá a la estabilización del ambiente hacia el final del día.

El sábado se espera un mejoramiento general de las condiciones en la región bonaerense, con un amanecer más frío —mínima de 12°C en la Ciudad y 10°C en el conurbano— y una máxima que no superará los 22°C. El viento sudeste mantendrá una jornada templada, ideal para actividades al aire libre.

Para el domingo, el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos del este que podrían alcanzar hasta 31 km/h. Las temperaturas se mantendrán estables entre 13°C y 22°C, con un ambiente agradable en términos generales.

El lunes marcará un nuevo cambio de aire: el viento rotará al noreste y podrían registrarse ráfagas de más de 40 km/h, con una máxima de 24°C. Hacia el martes, el ingreso de aire cálido desde el norte empujará las temperaturas hasta los 27°C, y hacia mediados de semana podrían rondar los 30°C en la Ciudad de Buenos Aires.