El periodista de Red 92 y Hoy, Juan Pablo Ferrari, denunció amenazas del hermano de Iván Tobar

Juan Pablo Ferrari aseguró ante la justicia: "Por medio de la presente, denuncio que en el día 16 de octubre de 2025, aproximadamente a las 17 horas, tomo conocimiento de que el señor Miguel Tobar me amenazó públicamente a través de un video que él mismo se encargó de difundir, poniendo en riesgo mi integridad física y la de mi entorno familiar".

En el mencionado video, Tobar me cita con nombre y apellido poniendo en tela de juicio mi buen nombre y honor, luego de una discusión de índole personal y privada.

Dicha discusión comenzó tras otra amenaza que el mismo sujeto realizó el martes 14 de octubre a las 22.50 horas desde su teléfono personal, en la cual me amenaza con el siguiente mensaje:

“Que onda Juan Pablo, todo bien Loco, escúchame, juga vos al periodista que yo también voy a jugar y voy a poner plata en otro lado y te voy a empezar a escrachar”.

Debido a esa amenaza se inició una discusión que fue subiendo de tono, en la cual se incluyeron audios de ambas partes en el marco de una conversación en términos personales entre el sujeto amenazante y mi persona.

Más allá de la interpretación personal que Tobar le pudo dar al contenido de la discusión por whatsapp, al día siguiente fue el propio Tobar el que reconoció públicamente en otro video amenazante, que fue él quien difundió públicamente la discusión enarbolando una estrategia de difamación personal hacia mi persona.

Que en ningún momento, al margen de la interpretación que el sujeto pudo darle a la discusión, se incurrió en el delito de calumnias o injurias, dado a que la conversación entre ambas personas no fue publicada o sacada al aire en ningún medio de comunicación.

Pese a ello, la intención de sacar de contexto y las sospechas o temor de Tobar de que su nombre pudiese estar involucrado en alguna información periodística, derivaron en sucesivas amenazas públicas citando en todo momento mi nombre y aclarando que cuando me cruce “te voy a pegar”.

Que estas amenazas me han generado un temor cierto por mi vida, mi integridad física y las de mis seres queridos, es de público conocimiento el grado de organización que maneja Tobar. Sin ir más lejos, el último ataque cometido en el hospital San Roque de Gonnet.

Además, me siento condicionado y amenazado para realizar y ejercer libremente mi trabajo como periodista, en lo que considero un claro ataque a mi libertad de expresión por parte de un sujeto de frondoso prontuario que ha estado implicado es gravísimos delitos.

Por último, denuncio que en el video publicado el propio Tobar puso en riesgo mi fuente laboral, afectando mis ingresos con los que sustento los alimentos de mi hijo, amenazando movilizar a la sede de medio periodístico de reconocida trayectoria, donde yo me desempeño profesionalmente, para pedir que me echen del trabajo, aun siendo él un supuesto representante de los derechos de los trabajadores, en el ámbito de la seguridad privada en el sindicato UPSRA y hermano de Iván Tobar uno de los referentes de la UOCRA platense.

Se incoporará la prueba al momento de ratificar la denuncia ya que obra en mi teléfono celular.