Campaña solidaria y controles gratuitos en el Mes del Cáncer de Mama en La Plata

En el marco del Mes del Cáncer de Mama, distintas instituciones de La Plata impulsan actividades solidarias y de prevención para acompañar a quienes atraviesan la enfermedad y promover el diagnóstico temprano.

Entre ellas, los scouts de la parroquia Virgen de Luján organizan una colecta de cabello destinada a la confección de pelucas para pacientes oncológicos. La jornada se realizará este sábado, de 10 a 18 horas, en el templo ubicado en calle 60 entre 27 y 28.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar bajo el lema “un pequeño gesto puede generar un gran impacto”. Para donar, los mechones deben tener un mínimo de 15 centímetros, estar limpios, secos y en buen estado. También se aceptan donaciones de cabello ya cortado, correctamente embaladas en bolsas de papel madera y sujetas con gomitas de pelo.

“Más allá del aporte material, esta campaña representa un gesto de apoyo y esperanza para quienes atraviesan un tratamiento oncológico. Es una forma de decirles que no están solas”, expresaron los scouts.

A su vez, el Hospital Gutiérrez se suma a las actividades de concientización con la Maratón de las Mamografías, que se llevará a cabo desde este jueves hasta el sábado 18 de octubre, de 8 a 20 horas, en su sede de Diagonal 114 entre 39 y 40. Las personas interesadas pueden acercarse sin turno previo y se recomienda llevar estudios anteriores si los tuvieran.

Del lunes 20 al viernes 24, a partir de las 8:00, el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del mismo hospital sumará ecografías mamarias gratuitas, con cupos limitados. Estas acciones buscan fortalecer la prevención y la detección temprana, pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama.