Información General | 17 Oct
Concientización y solidaridad
Campaña solidaria y controles gratuitos en el Mes del Cáncer de Mama en La Plata
En el marco del Mes de Cáncer de Mama, los scouts de la parroquia Vírgen de Luján impulsan una campaña de donación de cabellopara confeccionar pelucas destinadas a pacientes oncológicos. Además, el Hospital Gutiérrez realizará la "Maraton de las Mamografías" y sumará estudios gratuitos para promover la prevención y el diagnostico temprano
En el marco del Mes del Cáncer de Mama, distintas instituciones de La Plata impulsan actividades solidarias y de prevención para acompañar a quienes atraviesan la enfermedad y promover el diagnóstico temprano.
Entre ellas, los scouts de la parroquia Virgen de Luján organizan una colecta de cabello destinada a la confección de pelucas para pacientes oncológicos. La jornada se realizará este sábado, de 10 a 18 horas, en el templo ubicado en calle 60 entre 27 y 28.
Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar bajo el lema “un pequeño gesto puede generar un gran impacto”. Para donar, los mechones deben tener un mínimo de 15 centímetros, estar limpios, secos y en buen estado. También se aceptan donaciones de cabello ya cortado, correctamente embaladas en bolsas de papel madera y sujetas con gomitas de pelo.
“Más allá del aporte material, esta campaña representa un gesto de apoyo y esperanza para quienes atraviesan un tratamiento oncológico. Es una forma de decirles que no están solas”, expresaron los scouts.
A su vez, el Hospital Gutiérrez se suma a las actividades de concientización con la Maratón de las Mamografías, que se llevará a cabo desde este jueves hasta el sábado 18 de octubre, de 8 a 20 horas, en su sede de Diagonal 114 entre 39 y 40. Las personas interesadas pueden acercarse sin turno previo y se recomienda llevar estudios anteriores si los tuvieran.
Del lunes 20 al viernes 24, a partir de las 8:00, el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del mismo hospital sumará ecografías mamarias gratuitas, con cupos limitados. Estas acciones buscan fortalecer la prevención y la detección temprana, pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama.