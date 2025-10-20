Día Mundial contra el Dolor: 7 estrategias clave para su manejo y una mejor calidad de vida

El dolor crónico puede limitar la calidad de vida y el bienestar emocional de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este 17 de octubre, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Dolor, se busca visibilizar esta problemática y promover el acceso a tratamientos adecuados, interdisciplinarios y humanizados.

“El dolor crónico afecta a millones de personas en todo el mundo, pudiendo limitar su calidad de vida, sus vínculos y su bienestar emocional. A diferencia del dolor agudo, que suele tener una causa identificable y una duración limitada, el dolor crónico puede persistir durante meses o años, convirtiéndose en una condición compleja que requiere atención integral”, sostiene la doctora Jésica Fischer, médica psiquiatra y especialista en dolor, miembro del equipo de Psiquiatría de INECO.

Con el aporte de la doctora Fischer y desde INECO, se comparten algunas recomendaciones prácticas para el manejo del dolor, pensadas para mejorar el día a día de quienes lo padecen:

Recomendaciones para el manejo del dolor

Respiración profunda, meditación, relajación muscular progresiva o visualizaciones guiadas ayudan a reducir el estrés y el dolor. El mindfulness puede ser especialmente útil.

Ejercitarse de forma progresiva (caminar, nadar, bailar, estirarse) mejora la condición física y puede disminuir el dolor crónico .

También es importante que el entorno laboral esté informado sobre el padecimiento.

Enfocar la atención en actividades placenteras como coser, tejer o hacer puzzles, incluso con movilidad reducida.

Idealmente con un equipo interdisciplinario según lo requiera cada caso (médico especialista, psicólogo, psiquiatra, terapista ocupacional, nutricionista, etc.).

El Día Mundial de Lucha contra el Dolor invita a reflexionar sobre una realidad que muchas veces permanece invisible. Reconocer el dolor, acompañar a quienes lo padecen y promover el acceso a tratamientos adecuados es parte del compromiso que se debe asumir como sociedad.