Información General | 17 Oct

Una fecha para reflexionar

Día Mundial contra el Dolor: 7 estrategias clave para su manejo y una mejor calidad de vida

INECO brindó recomendaciones para reducir los efectos del dolor crónico y mejorar el bienestar diario. En el marco del 17 de octubre, especialistas remarcan la importancia de un abordaje interdisciplinario y humanizado.

El dolor crónico puede limitar la calidad de vida y el bienestar emocional de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Este 17 de octubre, en el marco del Día Mundial de Lucha contra el Dolor, se busca visibilizar esta problemática y promover el acceso a tratamientos adecuados, interdisciplinarios y humanizados.

El dolor crónico afecta a millones de personas en todo el mundo, pudiendo limitar su calidad de vida, sus vínculos y su bienestar emocional. A diferencia del dolor agudo, que suele tener una causa identificable y una duración limitada, el dolor crónico puede persistir durante meses o años, convirtiéndose en una condición compleja que requiere atención integral”, sostiene la doctora Jésica Fischer, médica psiquiatra y especialista en dolor, miembro del equipo de Psiquiatría de INECO.

Con el aporte de la doctora Fischer y desde INECO, se comparten algunas recomendaciones prácticas para el manejo del dolor, pensadas para mejorar el día a día de quienes lo padecen:

Recomendaciones para el manejo del dolor

  • Respiración profunda, meditación, relajación muscular progresiva o visualizaciones guiadas ayudan a reducir el estrés y el dolor. El mindfulness puede ser especialmente útil.

  • Ejercitarse de forma progresiva (caminar, nadar, bailar, estirarse) mejora la condición física y puede disminuir el dolor crónico.

  • También es importante que el entorno laboral esté informado sobre el padecimiento.

  • Enfocar la atención en actividades placenteras como coser, tejer o hacer puzzles, incluso con movilidad reducida.

  • Idealmente con un equipo interdisciplinario según lo requiera cada caso (médico especialista, psicólogo, psiquiatra, terapista ocupacional, nutricionista, etc.).

El Día Mundial de Lucha contra el Dolor invita a reflexionar sobre una realidad que muchas veces permanece invisible. Reconocer el dolor, acompañar a quienes lo padecen y promover el acceso a tratamientos adecuados es parte del compromiso que se debe asumir como sociedad.

