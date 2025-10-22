Relatos salvajes en Ensenada: una jóven apuñaló a su madre en Punta Lara

Por: Enzo Dubini

Un violento episodio familiar conmocionó a la localidad de Punta Lara, en Ensenada, durante las primeras horas de este viernes. Una joven de 19 años fue detenida acusada de apuñalar a su madre dentro de su vivienda, pese a tener vigente una orden judicial de restricción de acercamiento. Justo horas antes del "Día de la madre" ( o ahora, "Día de la familia" ).

El hecho ocurrió cerca de las 6:40 en una casa ubicada en Almirante Brown y 116 bis. Hasta allí llegaron efectivos del Comando Patrulla Ensenada tras un llamado al 911 que alertaba sobre una tentativa de homicidio.

Al arribar, los policías entrevistaron a la víctima, identificada como Romina Amadeo Videla, de 42 años, quien presentaba una herida cortopunzante en el hombro derecho. Según su testimonio, mientras descansaba en su dormitorio fue atacada por su hija, L.M., quien irrumpió con un cuchillo y la agredió sin mediar palabra.

De acuerdo con fuentes policiales, la joven tenía una restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Paz de Ensenada, por lo que además de la tentativa de homicidio se le imputa el delito de desobediencia judicial.

Tras el ataque, la agresora escapó del lugar, pero gracias al Centro de Monitoreo de Ensenada y a un operativo cerrojo desplegado en la zona, fue interceptada y detenida a pocos metros de la vivienda.

La víctima fue asistida por personal del SAME y trasladada consciente al Hospital Horacio Cestino, donde se determinó que la lesión no revestía gravedad.

La causa quedó en manos de la UFI N° 16 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula “Tentativa de homicidio y desobediencia”, mientras que la joven permanece alojada en la comisaría Segunda de Ensenada, a disposición de la Justicia.