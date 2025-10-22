Nuevos accidentes viales encendieron las alertas en Berisso

En las últimas horas, dos siniestros viales ocurridos en Berisso y en el límite con La Plata volvieron a poner en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención y control en materia de tránsito.

El primero de los hechos se registró en la intersección de las calles 122 y 63, en el límite entre ambas ciudades, cuando un camión embistió a un automóvil. Según trascendió, el rodado de gran porte habría sufrido una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control e impactara de lleno contra un Chevrolet Corsa. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó con heridas de gravedad, aunque los daños materiales fueron importantes.

El segundo episodio tuvo lugar en la zona de 15 entre 165 y 166, en el interior de Berisso, donde un taxi chocó contra una bicicleta. La mujer que circulaba en el rodado menor sufrió lesiones y fue trasladada al hospital local para recibir atención médica, mientras que el conductor del automóvil no presentó heridas. Sin embargo, llamó la atención que, tras el accidente, el chofer se dirigiera a un lavadero con el vehículo involucrado.

Ambos casos reavivan la preocupación de vecinos y autoridades por la cantidad de incidentes viales registrados en la ciudad en las últimas semanas. Especialistas remarcan la importancia de mantener los vehículos en condiciones óptimas, respetar las velocidades permitidas y extremar los cuidados en las zonas urbanas donde conviven autos, bicicletas y peatones.

Desde el municipio insisten en la necesidad de reforzar los controles y de continuar promoviendo campañas de concientización para reducir la siniestralidad en las calles de Berisso.