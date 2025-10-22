El Lobo ruge rumbo a Abasto: caravana albiazul para respaldar al plantel antes del clásico

En la previa del clásico más esperado de La Plata, el sentimiento tripero se enciende con una propuesta que nació desde las bases: una caravana hacia Estancia Chica para acompañar al plantel y al cuerpo técnico antes del duelo ante Estudiantes, que se jugará el domingo a las 15 en el Estadio UNO.

El equipo albiazul, que atraviesa un momento deportivo delicado, buscará reencontrarse con la victoria en un partido decisivo. La cita, además, marcará el debut interino de Fernando Zaniratto tras la reciente salida de Alejandro Orfila, un cambio que intenta darle aire a un vestuario necesitado de confianza.

Ante la imposibilidad de realizar un banderazo en el Bosque —por disposición de APREVIDE—, los hinchas trasladaron su entusiasmo al predio de Abasto, donde se llevará a cabo el último entrenamiento antes del encuentro. La convocatoria, impulsada por distintas filiales, agrupaciones y barrios, tendrá como punto de partida el Polideportivo Víctor Nethol, donde los simpatizantes comenzarán a concentrarse desde las 17 horas para salir rumbo a Estancia Chica media hora más tarde.

POR LA CAMISETA DEL LOBO

MATAR O MORIR 💣👊🏾🔪



A EXIGIR POR GIMNASIA

POR LA CAMISETA DEL LOBO

TODOS JUNTOS 💣👊🏾🔪



GIMNASIA UNIDO 2️⃣2️⃣ #CGE #GELP pic.twitter.com/AA3sDH685o — RECIBIMIENTOS 22 (@recibimientos22) October 17, 2025

Los organizadores llamaron a llevar banderas, globos y pirotecnia, apelando a la unión de todo el pueblo tripero bajo un mismo grito: “por Gimnasia”. El objetivo es claro: respaldar al equipo en uno de los momentos más decisivos del año, dejando de lado diferencias internas y fortaleciendo el sentido de pertenencia que caracteriza al club.

El clásico no será solo un partido; para los hinchas, será una muestra de identidad, orgullo y resistencia. En esa caravana que rugirá rumbo a Abasto, Gimnasia buscará encontrar el empuje final que lo lleve con alma y corazón a enfrentar al León.