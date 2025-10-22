Edinson Cavani se volvió a lesionar y será baja para el próximo partido de Boca

El panorama de Edinson Cavani en Boca continúa siendo complicado. Este jueves se confirmó que el delantero uruguayo no estará disponible para el partido ante Belgrano, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, debido a que no logró recuperarse del dolor en el psoas derecho.

Durante la práctica realizada en La Bombonera, el atacante fue descartado por precaución por el cuerpo técnico. Cavani había vuelto a aparecer en la lista de convocados en el duelo frente a Newell’s, aunque no sumó minutos en la goleada.

Pocos días después, el “Charrúa” volvió a sentir molestias en la zona afectada durante el primer entrenamiento de la semana, en un contexto complicado por las duras jornadas que atravesó el plantel tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

Boca ahora deberá reorganizar su ataque y buscar alternativas para afrontar el encuentro frente a Belgrano sin su estrella uruguaya.