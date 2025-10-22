Enfermedad mental como insulto: una grieta que duele más allá de la política

En un país donde las discusiones políticas ya no se limitan a ideas, sino que muchas veces se vuelven personales, el lenguaje importa más que nunca. La frase de Karen Reichardt —candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza— no pasó desapercibida: dijo que votar al peronismo en la provincia de Buenos Aires era “una enfermedad mental”. Y lejos de retractarse, redobló la apuesta.

Más allá del impacto mediático o del revuelo en redes, vale la pena detenerse un momento y mirar el fondo del asunto. ¿Qué estamos diciendo —y validando— cuando usamos una condición de salud mental como insulto?

Decir “enfermo mental” como forma de ofensa no es solo una frase desafortunada. Es una forma de violencia simbólica. Reduce una condición médica —compleja, real, que afecta a millones de personas— a una burla o una descalificación.

Y el daño es doble: por un lado, se refuerza la idea de que tener un trastorno mental es algo vergonzoso, peligroso o ridículo. Por otro, se lanza un mensaje directo hacia quienes piensan distinto: “no estás equivocado, estás enfermo”. En lugar de discutir ideas, se patologiza al adversario. Se lo deshumaniza.





Cuando alguien usa este tipo de frases, tal vez no lo piense dos veces. Pero las palabras cargan sentido. Y en este caso, el mensaje implícito es claro:

Que las personas con trastornos mentales son inferiores.

Que sus vidas no merecen el mismo respeto.

Que el desacuerdo político es un síntoma de desequilibrio, no de diversidad democrática.

Son ideas peligrosas. Porque no solo fomentan el odio y la intolerancia, sino que también ahondan el estigma que ya enfrentan quienes viven con ansiedad, depresión, bipolaridad o esquizofrenia. Muchas de estas personas, justamente por ese estigma, evitan pedir ayuda o hablar abiertamente de lo que les pasa.

Hablar con responsabilidad: más urgente que nunca

Salir de esta lógica no depende solo de la corrección política. Depende del compromiso con una convivencia más justa, más empática. Y eso empieza por reconocer que la salud mental no puede ser tema de burla ni de campaña.

Necesitamos educación desde edades tempranas, medios que informen sin sensacionalismo, y figuras públicas que entiendan el peso de sus palabras. Porque no da lo mismo cómo decimos las cosas. El lenguaje construye realidad. Y también puede destruirla.

Una grieta ética, no solo ideológica

El problema acá no es solo lo que se dijo. Es lo que se habilita al decirlo. En una sociedad que se dice democrática, usar enfermedades como insultos no puede ser normalizado. La grieta ya no es solo política: es una grieta moral.

La salud mental merece cuidado, no chicanas. Y la diferencia de pensamiento merece respeto, no patologización. Porque si perdemos eso, perdemos algo más que el debate político: perdemos nuestra humanidad.