Alerta meteorológica: tormentas, vientos intensos y un brusco cambio de temperatura en AMBA

La primavera continúa con aires de verano en el centro del país, pero el alivio térmico está cerca. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrá durante este martes temperaturas elevadas, con máximas que rondarán los 28°C, un cielo parcialmente nublado y vientos del norte que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 km/h.

Sin embargo, el tiempo comenzará a desmejorar a partir del miércoles, cuando se prevén chaparrones aislados y una continuidad del ambiente cálido, con una mínima de 18°C y una máxima de 27°C.

Para el jueves, la nubosidad aumentará, aunque sin lluvias, y el termómetro podría llegar nuevamente a los 30°C. El viernes marcará un cambio drástico: la temperatura caerá de forma notable, con una mínima de 20°C y una máxima de apenas 23°C, acompañada de tormentas aisladas durante toda la jornada.

El fin de semana traerá un respiro en las marcas térmicas. El sábado se esperan valores entre 15°C y 20°C, junto con precipitaciones intermitentes en las primeras horas. El domingo, en cambio, no se registrarían lluvias, y la térmica oscilará entre 13°C y 21°C.

Mientras tanto, el mapa de alertas del SMN señala que el sur y oeste bonaerense, La Pampa, San Luis y el sur de Córdoba se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas. Estos fenómenos podrían incluir abundante caída de agua en poco tiempo, actividad eléctrica intensa, granizo y ráfagas que alcanzarían los 80 km/h.

Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 50 milímetros, superando ese valor en algunos puntos. Ante esta situación, el organismo meteorológico recomienda no sacar la basura, despejar desagües, evitar actividades al aire libre y mantenerse lejos de árboles y postes eléctricos ante la posibilidad de caída de granizo.

En Mendoza, también rige una alerta amarilla por viento en su zona cordillerana sur, con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h. En la zona baja de Malargüe, el viento zonda podría alcanzar 65 km/h, reduciendo la visibilidad y provocando aumento de la temperatura y baja humedad relativa.

Las alertas continuarán vigentes durante el miércoles, con la posibilidad de que Mendoza y otras regiones del centro del país sigan afectadas por condiciones adversas. El SMN sugiere asegurar objetos sueltos, no estacionar bajo árboles y mantener los hogares cerrados ante las ráfagas de viento.

El verano anticipado de octubre empieza a despedirse con una seguidilla de días inestables y un inevitable descenso térmico que marcará el inicio del cambio de estación.